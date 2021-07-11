Врач назвала главное отличие назальных и инъекционных вакцин от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По словам врача-инфекциониста Светланы Ищенко, препараты в виде капель в нос могут дольше формировать иммунный ответ организма. Она отметила, что вакцина, вводимая в виде инъекции, сразу попадает в кровь, а потому быстрее всасывается.

«При других формах тоже будет реакция, но чуть позже, в зависимости от того, как усвоится», — сообщила она.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал испытания новой, назальной формы российской вакцины «Спутник V» в столице. О начале доклинических испытаний такого препарата в центре имени Гамалеи стало известно в начале апреля.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о причинах бессимптомного течения COVID-19. Они кроются в особенностях иммунитета отдельных людей. Чем именно вызвана такая особенность, пока что неизвестно, но именно она позволяет людям переносить коронавирус практически без симптомов или в легкой форме. Нетесов пояснил, что бессимптомные носители и являются главными распространителями COVID-19.