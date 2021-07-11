Собянин заявил о преодолении в Москве пика заболеваемости коронавирусом

Москва преодолела пиковые значения заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.

По его словам, в столице наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости. При этом «Москва, конечно, переживает очень сложные времена», — отметил он.

Отвечая на вопрос о влиянии пандемии на планы по развитию города, Собянин заверил, что в этом году ничего «даже притормаживать не стали». «Начиная от крупных городских строек, от строительства метрополитена, дорог, реновации, даже благоустройства. Понятно, что это, может быть, не в таком масштабе происходит, как в предыдущие годы, но все достаточно масштабно», — отметил градоначальник.

9 июля Собянин оценил вероятность введения нового локдауна в Москве. Такой вариант возможен, если столичные предприятия не выполнят требования о вакцинации от коронавируса 60 процентов своих сотрудников, указал градоначальник. Он подчеркнул, что при несоблюдении требования об обязательной вакцинации сотрудников первый удар придется на предприятия, которые включены в эту программу — организации в сфере торговли, услуг и общественного питания. Собянин напомнил, что не только город, но и руководители компаний несут ответственность за своих работников.

Ранее Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве. Он отметил, что горожане стали более ответственно относиться к вакцинации, и ежедневно в городе прививаются около 100 тысяч человек.