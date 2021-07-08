Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в Москве

Москвичи стали более ответственно относиться к вакцинации. Ежедневно в городе прививаются около 100 тысяч человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник добавил, что такие высокие темпы вакцинации позволяют властям не вводить новые ограничения и возобновить работу некоторых городских объектов, которые расположены на открытом воздухе.

По словам Собянина, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве «внушает осторожный оптимизм». Однако, несмотря на это, риски заболеть COVID-19 очень высокие. Кроме того, мэр отметил, что только массовая вакцинация населения поможет в борьбе с коронавирусом.

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Ранее градоначальник назвал «астрономическими» результаты вакцинации в Москве. Как отметил Собянин, 6 июля на вакцинацию записалось 105 тысяч человек. По его словам, такие цифры требуют ввода дополнительных мощностей. Для этого в Москве открыли прививочный центр в олимпийском комплексе «Лужники», который за сутки способен принять около 15 тысяч человек.

За последние сутки в России выявили 24 818 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6040), Московской области (2581) и Санкт-Петербурге (1937). Скончались 734 пациента. Всего число летальных исходов с начала пандемии составило 140 775.