Сергей Собянин назвал ситуацию с COVID-19 смертельно опасной для некоторых москвичей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом, в целом, в Москве улучшилась, но она по-прежнему остается тяжелой.

Мэр столицы напомнил, что часто болезнь протекает бессимптомно и довольно долго может маскироваться под незначительные респираторные заболевания. Например, ОРВИ.

«Потом резко происходит ухудшение. Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и для многих смертельно опасной», — заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что ежедневно в городские больницы попадают 1,7 тысячи человек. Он уточнил, что все они —тяжелые и «крайне тяжелые больные» и напомнил о важности вакцинации, высокие темпы которой позволяют властям не вводить новые ограничения.