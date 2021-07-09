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Названы условия отмены коронавирусных ограничений в Москве

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве могут отменить некоторые коронавирусные ограничения при условии уменьшения нагрузки на систему здравоохранения. Это произойдет, если большинство жителей вакцинируются. Такое мнение высказал депутат Мосгордумы Александр Козлов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Мы видим положительную динамику, большое количество москвичей, в среднем это сейчас до 100 тысяч (в день — прим. «Ленты.ру») и даже больше, проходят вакцинацию, это положительная динамика. Если так все продолжится, можно будет говорить о некоем послаблении ограничительных мер», — заявил Козлов.

По его словам, оперативный штаб по мониторингу COVID-19 ежедневно анализирует наполняемость коек в больницах, тяжесть болезни и вакцинацию. Козлов призвал делать прививку, аргументируя это тем, что вакцинация нужна для безопасности.

Ранее власти Москвы продлили посещение летних веранд без QR-кодов до 1 августа. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в последние дни ситуация с распространением COVID-19 в городе «постепенно стабилизируется», а москвичи стали ответственно относиться ко всем санитарным требованиям.

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