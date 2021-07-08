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Роспотребнадзор назвал число привитых от коронавируса москвичей

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Число сделавших первую прививку от коронавируса москвичей составило 3,2 миллиона. Двухэтапным курсом привиты 1,8 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что вакцинация проводится в 119 центрах на базе городских поликлиник по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Прививку можно получить без записи в павильонах «Здоровая Москва», в торговых центрах и других общественных пространствах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что жители города стали более ответственно относиться к вакцинации.

По данным на 8 июля в России за минувшие 24 часа выявлено 24 818 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений — в Москве (6040 случаев), Московской области (2581) и Санкт-Петербурге (1937).

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