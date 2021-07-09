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Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин, заявил что не может прогнозировать дальнейший спад заболеваемости COVID-19 в городе. Его слова по поводу ситуации с коронавирусом приводит РИА Новости.

Также он добавил, что в Москве ежедневно попадают в больницы 1700 человек, это тяжелые и «крайне тяжелые больные». По его словам, в столице вакцинируются 110 тысяч человек в сутки. Не смотря на такие показатели и снижение заболеваемости, по мнению градоначальника, необходимо продолжать активную вакцинацию.

Ранее Сергей Собянин оценил, что москвичи стали более ответственно относиться к вакцинации. По его мнению, такие высокие темпы вакцинации позволяют властям не вводить новые ограничения и возобновить работу некоторых городских объектов, которые расположены на открытом воздухе.

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