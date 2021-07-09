Собянин оценил вероятность введения локдауна Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность введения нового локдауна в Москве. Он возможен, если столичные предприятия не выполнят требования о вакцинации от коронавируса 60 процентов своих сотрудников. Об этом глава столицы заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин подчеркнул, что при несоблюдении требования об обязательной вакцинации сотрудников первый удар придется на предприятия, которые включены в эту программу — организации в сфере торговли, услуг и общественного питания. Он напомнил, что не только город, но и руководители компаний несут ответственность за своих работников.

«Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Локдаун, полное закрытие. Мы же пытаемся этого избежать, причем дорогой ценой», — подчеркнул мэр столицы. Он добавил, что власти Москвы не смогут преодолеть всплеск заболеваемости коронавирусом без поддержки компаний.

Ранее Собянин назвал ситуацию с COVID-19 смертельно опасной для некоторых москвичей. Он напомнил, что часто болезнь протекает бессимптомно и довольно долго может маскироваться под незначительные респираторные заболевания — например, ОРВИ.

Обязательная вакцинация введена в 28 российских регионах России. В Москве уже сделали первую прививку от коронавируса 3,2 миллиона горожан. Двухэтапным курсом привиты 1,8 миллиона человек. По мнению Собянина, москвичи стали более ответственно относиться к вакцинации.