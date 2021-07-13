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Мишустин рассказал о способах победить коронавирус

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Премьер Мишустин рассказал о единственном способе победы над COVID-19 в России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одержать победу над коронавирусом можно только благодаря совместным усилиям государства и общества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение премьера к участникам форума «Здоровье нации».

В обращении премьера, которое на открытии форума «Здоровье нации» зачитал директор департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян, отмечается, что борьба с пандемией показала, как важно соблюдать рекомендации специалистов и проявлять внимание не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих.

Премьер также обратил внимание на то, что «вакцинация и создание коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных, близких от коронавируса».

Ранее Мишустин заявлял, что необходимо увеличивать темпы вакцинации от коронавируса и поручил министерству здравоохранения обеспечить возможность бесплатной реабилитации для пациентов, которые перенесли COVID-19.

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