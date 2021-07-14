В России зафиксировали максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали 786 смертей пациентов с COVID-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировали 786 смертей пациентов с COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии. Данные опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Предыдущий антирекорд был поставлен 13 июля: скончались 780 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 145 278 смертей.

В России за минувшие 24 часа выявили 23 827 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 857 002. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3966), Московской области (2469) и Санкт-Петербурге (1942). Меньше всего случаев выявили в Магаданской области (23), Чукотском (7) и Ненецком (9) автономном округах.