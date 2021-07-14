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Стали известны регионы с наибольшим числом заразившихся индийским штаммом

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Крым вошел в число регионов, где доминирует индийский штамм коронавируса

В Роспотребнадзоре назвали регионы, которые вошли в число субъектов России с наибольшим числом заразившихся индийским штаммом COVID-19. Ими стали Крым и Севастополь. Об этом сообщил телеканал «360».

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что на территории республики за сутки зарегистрировано 375 случаев заражений коронавирусом. «Из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за рубежа», — подчеркнул Аксенов.

Также руководитель республики отметил, что за сутки количество выздоровевших составило 553 человека, а за весь период пандемии — 46 157 человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму зарегистрирован рекордный прирост случае заражения коронавирусом за сутки — 368 человек. Это произошло 11 июля.

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