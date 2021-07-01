Глава Крыма обратился к отдыхающим с одной просьбой

Глава республики Крым Сергей Аксенов обратился к туристам региона с одной просьбой. О ней он написал на своей странице в Facebook.

Так, Аксенов призвал всех отдыхающих в Крыму придерживаться на курорте требований Роспотребнадзора: носить маски, пользоваться средствами дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию.

«И быть внимательными к просьбам представителей бизнеса и требованиям, действующим на территории объектов», — добавил глава Крыма.

Также Аксенов напомнил, что введение ограничений в регионе призвано обеспечить безопасный отдых. Отмечается, что жители и гости Крыма могут сделать прививку от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации в курортных городах полуострова.

«Наша общая задача — не допустить ухудшения эпидобстановки и [введения] всеобщего локдауна», — заключил глава республики.

Он отметил, что в этом году на полуострове были зарегистрированы рекордные показатели турпотока — по сравнению с первой половиной 2019 года, прирост к аналогичному периоду в 2021-м составил 49 процентов, средняя нагрузка на туристические объекты размещения достигла 80 процентов.

Ранее, в июне, власти Крыма заявили о готовности закрыть полуостров для туристов. Аксенов на заседании оперативного штаба отметил, что жесткие ограничения могут быть введены при условии, если динамика новых случаев COVID-19 не улучшится.