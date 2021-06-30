Власти Крыма оценили шанс введения QR-кодов

Власти Крыма оценили шанс введения системы QR-кодов. Сейчас к ней пока не планируют прибегать, пишет «Газета.Ru».

В пресс-службе главы региона Сергея Аксенова рассказали, что на данный момент введение QR-кодов не планируется, однако дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации. В ведомстве выразили надежду, что необходимость закрывать курорты Крыма для туристов не появится.

«К сожалению, за последнее время ситуация с заболеваемостью ухудшилась. Поэтому особенно важно всем ответственно соблюдать необходимые меры безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Крыма на заседании оперштаба заявил о готовности закрыть полуостров для туристов. Он объяснил, что жесткие ограничения могут быть введены при условии, если динамика новых случаев COVID-19 не улучшится. Кроме того, Аксенов поручил организовать ночные проверки соблюдения бизнесом Крыма введенных властями ограничений.

За последние сутки в Крыму зафиксировали 294 новых случая заражения коронавирусом, семь пациентов скончались, выздоровели 199 человек. Наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка, по словам Аксенова, сложилась в Симферополе, Ялте и Алуште.