В Крыму привьют всех сотрудников гостиниц

Все сотрудники гостиниц и санаториев Крыма пройдут вакцинацию. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает РИА Новости.

Так, он отметил, что в регионе планируют привить 100 процентов сотрудников санаторно-курортной отрасли.

«В рамках централизованной вакцинации уже привито более десяти тысяч сотрудников санаториев и гостиниц. Мы будем усиливать работу и настаивать на стопроцентной вакцинации», — сказал Волченко.

По его словам, особое внимание будет уделяться вакцинированию сотрудников турсферы в Алуште и Ялте. Кроме того, министр назвал безопасность главным показателем успешности сезона в этом году.

Ранее в июне стало известно, что власти Крыма готовы на полное закрытие региона для туристов ради снижения числа заражений коронавирусом на полуострове. Глава республики отметил, что жесткие ограничения могут быть введены при условии, если динамика новых случаев COVID-19 не улучшится.