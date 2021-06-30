Аксенов заявил о готовности закрыть Крым для туристов

Власти Крыма готовы на полное закрытие региона для туристов ради снижения числа заражений коронавирусом на полуострове. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксенова, сделанное на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса.

«Я не допущу уничтожения медицины, и чтобы большое количество людей раньше времени из жизни уходили из-за этого», — сказал глава Крыма и добавил, что жесткие ограничения могут быть введены при условии, если динамика новых случаев COVID-19 не улучшится.

Кроме того, Аксенов поручил организовать ночные проверки соблюдения бизнесом Крыма введенных властями ограничений. При этом нарушителей он приказал внести в черный список. Таким организациям власти откажут в помощи в будущем.

Также руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подтвердила большое количество нарушений санитарных мер в республике — кафе на курортах игнорируют запрет на работу в ночное время, а соблюдение масочного режима в общественном транспорте региона упало до 30 процентов.

Ранее в Крыму призвали ужесточить ограничения из-за коронавируса. Пеньковская выступила с предложением о введении в регионе дополнительных мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса.