Аксенов оценил готовность Крыма к наплыву туристов словами «нет, не лопнет»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов оценил готовность полуострова к наплыву туристов в текущем курортном сезоне словами «нет, не лопнет». Об этом он заявил в интервью изданию LIFE.

Как отметил чиновник, крымские курорты всегда готовы принять российских туристов и «всегда им рады». «Нет, не лопнет, конечно. Крым, наоборот, с удовольствием всех встречает», — заверил глава региона.

Также Аксенов добавил, что рад закрытию других туристических направлений — по его мнению, Крым и Краснодарский край смогут полностью удовлетворить внутренний спрос на отдых.

Ранее в апреле глава Крыма оценил наплыв туристов на полуостров двумя словами — политик заявил, что курортный сезон пройдет «на грани» возможностей. Так, Аксенов отметил, что полуостров справится с большим количеством отдыхающих в предстоящем сезоне, несмотря на возросший спрос.