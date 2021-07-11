В Крыму зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса

В Крыму выявили максимальный прирост случаев коронавируса с начала пандемии. За сутки в регионе заболели 368 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, из рекордного числа заболевших 268 случаев выявили при обращении за медицинской помощью, 73 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев — завозные из-за границы.

Аксенов попросил жителей регионов соблюдать масочный режим и максимально ограничить контакты — не посещать общественные места без острой необходимости. «Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений», — добавил он.