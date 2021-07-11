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Вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 68 тысяч иностранцев

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Москве вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 68 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Отмечается, что за четыре дня работы пункта вакцинации в «Лужниках» прививку там сделали 24 тысячи иностранцев. «Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно», — сообщили в оперштабе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица преодолела пиковые значения заболеваемости коронавирусом. По его словам, в столице наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости. При этом «Москва, конечно, переживает очень сложные времена», — отметил он.

По словам градоначальника, горожане стали более ответственно относиться к вакцинации, и ежедневно в городе прививаются около 100 тысяч человек.

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