Россия
 
Последние новости
Боярский прокомментировал новости о своей госпитализации из-за коронавируса
Российским олимпийцам дали готовые ответы на вопросы иностранных журналистов
У Верховной Рады начались столкновения между ветеранами и полицией
Выброшенные золотые рыбки выросли до гигантских размеров и захватили озеро
В России предложили запретить один вид ипотеки
Россия предостерегла талибов от нападения на ее союзников
Эшли Грэм объявила о второй беременности
Супруга Петра Мамонова рассказала об ухудшающемся состоянии артиста
Впервые обнаружен организм с тремя полами
Акула набросилась на справлявшего нужду мужчину и растерзала его
Новости партнеров
Прослушать новость

Биолог назвала срок окончания пандемии коронавируса в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Биолог Молдогазиева предрекла окончание пандемии коронавируса в России в 2022 году

Пандемия коронавируса в России и в мире может полностью закончиться в 2022 году, но это будет зависеть от темпов вакцинации. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» выразила доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева.

По ее словам, страна сейчас находится на новом этапе роста как ежедневного количества инфицированных, так и летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом, считает биолог, пика новой волны еще не было.

«Массовая вакцинация, которая началась в нашей стране, должна способствовать более быстрому прохождению пика и достижению плато, то есть завершению этой волны», — сказала Молдогазиева.

Она также не исключила вероятность появления новых, ранее неизвестных, вариантов вируса.

Ранее 14 июля стало известно, что Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом. По последним данным российского оперштаба по борьбе с инфекцией, в стране с начала пандемии зафиксировано 5 833 175 случаев заболевания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Биолог рассказала, когда может закончиться эпидемия COVID-19 в мире
Подсчитано число привившихся от COVID-19 врачей в Москве
Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом
В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки