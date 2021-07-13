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Еще три российских региона ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости
В Костромском, Ярославском и Пермском регионах ввели обязательную вакцинацию граждан

За 13 июля в трех российских регионах — Костромской и Ярославской областях, а также в Пермском крае — ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

В Костромской области постановление о вакцинации подписал главный государственный санитарный врач по региону Александр Кокоулин. В сообщении отмечается, что вакцинироваться обязаны не менее 60 процентов сотрудников сферы обслуживания, работников детских летних лагерей, МФЦ, сферы ЖКХ, работников культурно-зрелищных и досуговых организаций.

В Пермском крае вакцинироваться необходимо также сотрудникам предприятий, оказывающих бытовые услуги, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Ситуация ухудшается. Установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет», — в свою очередь заявил главный государственный санитарный врач по Ярославской области Александр Звягин.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. 16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Вслед за ней такое же решение приняли власти Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.

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