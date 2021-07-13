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Опровергнут популярный миф о связи группы крови с тяжестью течения COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Кардиолог Юсупова опровергла миф о связи между группой крови и тяжестью течения COVID-19

Группа крови никак не связана с особенностью течения COVID-19. Популярный миф опровергла врач-кардиолог Анастасия Юсупова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По ее словам, обладатели второй и четвертой групп крови переносят заболевание так же, как остальные.

«Качественные исследования не показали какой-либо разницы у пациентов с разными группами крови относительно тяжести течения COVID-19», — отметила специалист.

Она добавила, что необходимо иметь одинаковый подход абсолютно ко всем пациентам.

Ранее группа врачей под руководством научного директора компании Quest Diagnostics Ли Юнхуна опровергла миф, что уровень витамина D в организме влияет на вероятность заражения коронавирусом. Результаты наблюдений ставят под сомнение теории, связывающие неодинаковую скорость распространения вируса в разных странах мира и отдельных государств с локальными различиями в типичной концентрации витамина D в организме местных жителей.

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