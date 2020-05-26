В Минздраве опровергли миф о влиянии марихуаны на коронавирус

Пока не существует доказательств того, что употребление марихуаны может снизить риск заражения коронавирусом. Этот миф опровергнул главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, сообщает «Интерфакс».
По его словам, серьезных исследований на эту тему не проводилось. «Есть теоретические предположения, но опираться на них мы не имеем права», — сказал врач.
Он сравнил эффективность каннабиса с алкоголем и чесноком, которые также ошибочно считаются полезными в борьбе с новым вирусом.
Брюн добавил, что вопрос легализации марихуаны не только юридический, но и политический, а Россия испытывает определенное давление по этой теме. При этом власти жестко придерживаются позиции, что любое применение конопли в стране, в том числе в лечебных целях, невозможно.
Ранее на портале научных публикаций Preprints.org появилась информация, что канадские ученые из Университета Летбриджа проверяют гипотезу о возможности марихуаны предотвращать заражение человека коронавирусной инфекцией.