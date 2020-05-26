В Минздраве опровергли миф о влиянии марихуаны на коронавирус

Пока не существует доказательств того, что употребление марихуаны может снизить риск заражения коронавирусом. Этот миф опровергнул главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, серьезных исследований на эту тему не проводилось. «Есть теоретические предположения, но опираться на них мы не имеем права», — сказал врач.

Он сравнил эффективность каннабиса с алкоголем и чесноком, которые также ошибочно считаются полезными в борьбе с новым вирусом.

Брюн добавил, что вопрос легализации марихуаны не только юридический, но и политический, а Россия испытывает определенное давление по этой теме. При этом власти жестко придерживаются позиции, что любое применение конопли в стране, в том числе в лечебных целях, невозможно.

Ранее на портале научных публикаций Preprints.org появилась информация, что канадские ученые из Университета Летбриджа проверяют гипотезу о возможности марихуаны предотвращать заражение человека коронавирусной инфекцией.

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