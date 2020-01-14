Стрельба марихуаной из пневмопушки по российской колонии попала на видео

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Стрельба марихуаной из пневматической пушки по российской колонии попала на видео. Об этом во вторник, 14 января, сообщается на сайте МВД России.

На кадрах видно, как двое молодых людей вблизи колонии стреляют из пушки свертками с марихуаной. Позже подозреваемых задержали на дороге, в машине было обнаружено 500 граммов марихуаны.

Как сообщает ведомство, наркотики, обнаруженные на территории одной из колоний, не дошли до адресатов. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело.

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