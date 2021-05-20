Ученые развеяли популярный миф о COVID-19

Группа медиков под руководством научного директора компании Quest Diagnostics Ли Юнхуна опровергла миф о том, что уровень витамина D в организме влияет на вероятность заражения COVID-19. Об этом говорится в статье журнала JAMA Network Open.

В результате исследования специалисты выяснили, что уровень витамина D был ниже нормы у около 65 процентов бывших носителей коронавируса, при этом серьезный недостаток витамина наблюдался у примерно 29 процентов переболевших COVID-19. В то же время анализ показал, что очень низкий уровень витамина в организме был характерен для людей, которые страдали от диабета, ожирения, гипертонии, а также для курильщиков и ведущих малоподвижный образ жизни.

Как считают исследователи, результаты наблюдений ставят под сомнение теории, которые связывают неодинаковую скорость распространения вируса в разных странах мира и отдельных государств с локальными различиями в типичной концентрации витамина D в организме местных жителей.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что для снижения рисков тяжелой формы коронавируса необходимо ежедневно принимать аскорбиновую кислоту и витамин D. Он сказал, что предпочтительно принимать 50 тысяч единиц витамина D в месяц на полный желудок. Болибок посоветовал каждый вечер принимать от шести до 10 миллиграммов мелатонина, он поможет иммунитету бороться с вирусами.