В российском регионе выявили исключительно «дельта»-штамм коронавируса

Роспотребнадзор выявил исключительно «дельта»-вариант коронавируса в Ростовской области. О заражении в российском регионе рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, его слова передает ТАСС.

По его словам, за последние три недели во всех пробах был выявлен именно индийский штамм коронавируса.

«Из числа обследованных в 90 процентах случаев люди не выезжали за рубеж. Соответственно, данный вирус широко распространен в популяции. Вместе с тем, в последние две недели мы отмечаем обнаружение данного варианта вируса у граждан, пребывающих из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана», — отметил Ковалев.

Он добавил, что за весь период пандемии COVID-19 наибольшее распространение в Ростовской области получил альфа-штамм.

Ранее в Ростовской области ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. С 12 июля в регионе приостановлено проведение массовых мероприятий в общественных местах. Вместе с тем политические мероприятия разрешены согласно закону «О выборах», число участников не может превышать 100 человек.