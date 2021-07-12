Роспотребнадзор уточнил критерии проведения массовых мероприятий при COVID-19

Роспотребнадзор уточнил критерии проведения массовых мероприятий в стране в зависимости от темпов распространения COVID-19. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Теперь мероприятия на 1-3 тысячи человек регионы смогут проводить в том случае, если темп прироста заболеваемости коронавирусом там будет не более пяти процентов. В ведомстве уточнили, что руководители субъектов должны сами принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий, учитывая предписания главных государственных санитарных врачей.

Кроме того, массовые мероприятия численностью от 500 до 1000 участников можно проводить в российских регионах, где коэффициент распространения COVID-19 менее или равен 1, а темп прироста заболеваемости — не больше 10 процентов.

Уточняется, что мероприятия, которые проводят в учреждениях культуры и образования, не попадают под действие нового постановления.

Ранее в Ростовской области ужесточили ограничения из-за ситуации с COVID-19. С 12 июля в регионе приостановлено проведение массовых мероприятий в общественных местах. При этом политические мероприятия разрешены согласно закону «О выборах», число участников не может превышать 100 человек.