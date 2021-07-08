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Власти заявили о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в Петербурге

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пик заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге пройден. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению, передает ТАСС.

Ранее 8 июля власти города продлили коронавирусные ограничения до 16 августа. Так, с 13 июля запрещается допуск зрителей на массовые и спортивные мероприятия, проведение любых мероприятий численностью свыше 75 человек. Ограничения не коснутся театров, концертных залов, цирков и кинотеатров.

Для проведения спортивных мероприятий тренеры, судьи и участники должны иметь ПЦР-тесты, сделанные не более чем за три дня до события.

5 июля в Петербурге зарегистрировали 100 летальных исходов пациентов с коронавирусом, это рекордные показатели. В тот же день в городе выявили 1828 новых заражений — максимальный ежесуточный показатель с 3 февраля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация остается непростой, но число госпитализаций стабилизировалось. Он добавил, что удалось нарастить темпы вакцинации — прививку делают около 20 тысяч человек в сутки.

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