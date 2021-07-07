Голикова призвала регионы к ограничительным мерам из-за коронавируса

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова призвала регионы к ограничительным мерам из-за ситуации с коронавирусом. Ее слова приводит РИА Новости.

«Превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах», — сказала Голикова.

По ее словам, всем российским регионам необходимо применить ограничительные меры. В 69 уже запрещены развлекательные мероприятия, приостановлена работа ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00. Также она подчеркнула, что массовые мероприятия остаются разрешенными в 16 регионах, в отдельных из них заболеваемость превысила средний уровень.

Ранее зампред правительства назвала проведение матчей Евро-2020 причиной роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге. По ее мнению, это значительно повлияло на распространение коронавируса в городе.