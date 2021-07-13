В нескольких регионах Крыма ужесточили коронавирусные ограничения

Коронавирусные ограничения ужесточили в шести регионах Крыма. Соответствующие поправки в указ о введении в регионе режима повышенной готовности подписал глава республики Сергей Аксенов. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно постановлению, в Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе запрещена работа ночных клубов, кальянных, дискотек и караоке. Кроме того, вместимость кинотеатров в шести муниципалитетах ограничена до 50 процентов.

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В документе также сказано, что в этих регионах запрещается проведение общегородских массовых мероприятий. Помимо этого, фудкорты в торговых центрах могут работать только навынос.

Ранее в Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост заболевших COVID-19. В понедельник, 12 июля, в регионе выявили 371 случай коронавируса.