В Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост заболевших COVID-19

В Крыму зафиксировали суточный антирекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

За прошедшие сутки в регионе выявили 371 случай COVID-19. Днем ранее в республике заболели 368 человек.

«Из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы», — рассказал Аксенов.

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По данным главы республики, за сутки выздоровели 45 человек. На наличие коронавирусной инфекции за это время обследовали 4034 человека.

Сергей Аксенов призвал жителей Крыма соблюдать масочный режим, а также ограничить социальные контакты.

Ранее глава Крыма обратился к туристам региона с просьбой придерживаться на курорте требований Роспотребнадзора. Аксенов пояснил, что необходимо носить маски, пользоваться средствами дезинфекции и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, нужно «быть внимательными к просьбам представителей бизнеса и требованиям, действующим на территории объектов».