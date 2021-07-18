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В Роспотребнадзоре сообщили о вытеснении одних вариантов коронавируса другими

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Эксперт Александр Семенов сообщил о вытеснении одних вариантов коронавируса другими

Более заразные варианты COVID-19 вытесняют менее заразные, но тяжесть течения болезни при этом не прогрессирует, сообщил руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в беседе с РИА Новости.

«Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены», — пояснил специалист.

По его словам, усиление заразности для вируса — повышение его эффективности. Он напомнил, что в популяции существуют другие варианты коронавирусных инфекций, не только COVID-19, однако вызывают они обычные сезонные простуды.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что штамм коронавируса «дельта» в три раза заразнее обычного. Он объяснил, что британский штамм был способен заразить двух человек до выявления, а новый вариант — шесть.

Как заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, с высокой вероятностью можно говорить, что не исключено появление штаммов, у которых будет преимущество перед другими с точки зрения распространения.

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