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В России выявили 25 116 новых случаев коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В России выявили 25 116 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 25 116 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии в стране достигло 5 933 115, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 17 июля.

Новые инфицированные были обнаружены в 85 регионах страны. Больше всего случаев зафиксировали в Москве (4561), Московской области (2541) и Санкт-Петербурге (1957), меньше всего — в Магаданской области (28), а также в Чукотском (15) и Ненецком (12) автономных округах.

По данным оперштаба, за сутки 787 пациентов скончались, 21 437 полностью выздоровели. За все время пандемии в России зафиксировано 147 655 летальных исходов, связанных с COVID-19, при этом 5 322 345 человек вылечились.

Ранее в июле глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что наиболее серьезная ситуация с COVID-19 сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области. Он отметил, что в целом по России все еще наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

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