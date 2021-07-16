Россия
 
Последние новости
Собянин отменит систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов 
Венгрия введет обязательную вакцинацию от коронавируса для врачей
Названа причина возможного крушения пропавшего Ан-28 под Томском
Начались поиски пропавшего под Томском самолета
Азиатская страна приготовила новый удар по загрязнителям планеты
Попова оценила распространенность штамма «дельта»
Глава МВД Украины пообещал бороться против России
Подмосковье вслед за Москвой отменило систему QR-кодов 
Молодой спортсмен пожаловался на кашель и узнал о смертельной болезни
Популярный туроператор аннулировал путевки россиян на миллиард рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Минздрав назвал регионы с наиболее серьезной ситуацией с COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Мурашко рассказал, в каких регионах сложилась наиболее серьезная ситуация с коронавирусом

Наиболее серьезная ситуация с COVID-19 сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области. Эти регионы назвал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он отметил, что в целом по России все еще наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В стационарах на лечении находится 191 тысяча жителей, рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5 процента, уточнил Мурашко.

Ранее он заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Глава Минздрава отметил, что медицинскую помощь в стране получают 865 тысяч граждан. В реанимации лечат 5,2 тысячи человек в COVID-19.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Режим повышенной готовности продлили в российском регионе из-за COVID-19
Кремль назвал условие признания иностранных вакцин против COVID-19 в России
Собянин заявил о двух миллионах привившихся от коронавируса москвичей