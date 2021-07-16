Минздрав назвал регионы с наиболее серьезной ситуацией с COVID-19

Мурашко рассказал, в каких регионах сложилась наиболее серьезная ситуация с коронавирусом

Наиболее серьезная ситуация с COVID-19 сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области. Эти регионы назвал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он отметил, что в целом по России все еще наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В стационарах на лечении находится 191 тысяча жителей, рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5 процента, уточнил Мурашко.

Ранее он заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Глава Минздрава отметил, что медицинскую помощь в стране получают 865 тысяч граждан. В реанимации лечат 5,2 тысячи человек в COVID-19.

