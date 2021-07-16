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Режим повышенной готовности продлили в российском регионе из-за COVID-19

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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области из-за COVID-19 до 12 сентября

Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области до 12 сентября из-за распространения COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.

По словам главы российского региона Александра Моора, ситуация с коронавирусом в регионе остается крайне напряженной.

«Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности», — подчеркнул губернатор.

В Тюменской области сохраняется обязательный масочный режим, людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, работодателям предписано воздержаться от направления сотрудников в служебные командировки как по стране, так и за ее пределы.

Ранее еще три российских региона — Архангельская, Владимирская и Самарская области — ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых жителей. Сделать прививку нужно работникам сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, общественного питания, торговли, предприятий транспорта, ЖКХ и энергетики.

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