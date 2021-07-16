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Еще три российских региона ввели обязательную вакцинацию части населения

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Архангельская, Владимирская и Самарская области ввели обязательную вакцинацию ряда жителей

Еще три российских региона — Архангельская, Владимирская и Самарская области — ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых жителей. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

В Архангельской области постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Роман Бузинов. В сообщении отмечается, что сделать прививку должны работники сфер образования, здравоохранения, соцобслуживания, общественного питания, члены экипажей рыбопромысловых судов, государственные и муниципальные служащие, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, студенты техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет.

Прививку первым компонентом вакцины представителям данных сфер нужно сделать до 1 августа, вторым — до 30 августа.

В Самарской области постановление о вакцинации было подписано главным государственным санитарным врачом Светланой Архиповой. Обязательной вакцинации от коронавируса подлежат граждане из «группы риска»: сотрудники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы и сферы обслуживания.

Во Владимирской области постановление подписала главный государственный санитарный врач по региону Татьяна Данилова.
Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, не менее 60 процентов сотрудников организаций и предприятий должны получить оба компонента вакцины до 15 сентября. Сделать прививку необходимо работникам сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, общественного питания, торговли, предприятий транспорта, ЖКХ и энергетики.

13 июля в трех российских регионах — Костромской и Ярославской областях, а также в Пермском краеввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан.

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