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В российском регионе введут паспорта иммунитета к COVID-19

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В Хакасии введут паспорта коллективного иммунитета к COVID-19

Паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 решили ввести в Хакасии. Документ даст преимущества предприятиям по работе в условиях ограничений. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Организации, в которых вакцинированы от COVID-19 и переболели коронавирусом менее полугода назад 60 процентов сотрудников, смогут получить паспорт коллективного иммунитета. Этот документ позволит работать в рамках щадящих ограничительных мер», — говорится в сообщении.

Предприятиям общепита паспорт даст право работать в ночное время с 11 вечера до 6 утра. С 29 июня работа ресторанов и баров в ночные часы в регионе ограниченна Роспотребнадзором.

Для того чтобы получить паспорт коллективного иммунитета, предприятию необходимо подать заявку в министерство экономического развития Хакасии.

Ранее сообщалось, что в Карелии региональные власти ввели паспорта коллективного иммунитета к коронавирусу для работников предприятий. Необходимость такой меры глава республики Артур Парфенчиков обосновал ростом числа заболевших, в том числе населения в возрасте от 18 до 49 лет.

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