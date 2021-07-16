Собянин заявил о двух миллионах привившихся от коронавируса москвичей

Собянин: прививку от коронавируса сделали более двух миллионов москвичей

Прививку от коронавируса сделали более двух миллионов москвичей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

«За предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 миллиона человек, а за последний месяц, за один месяц — более двух миллионов человек», — сказал он.

Мэр добавил, что заполняемость коечного фонда в Москве также снизилась.

Ранее Собянин объявил, что с понедельника, 19 июля, в столице отменят систему QR-кодов в кафе и ресторанах. По его словам, данные меры позволили сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки с коронавирусом в городе.

Система QR-кодов, подтверждающая вакцинацию, была введена в Москве 28 июня. Заведения также могли посещать те, кто переболел в течение последних шести месяцев, либо те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает трех дней. Доступ на веранды был открыт без кода.