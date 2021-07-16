Собянин заявил о двух миллионах привившихся от коронавируса москвичей

Прививку от коронавируса сделали более двух миллионов москвичей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.
«За предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 миллиона человек, а за последний месяц, за один месяц — более двух миллионов человек», — сказал он.
Мэр добавил, что заполняемость коечного фонда в Москве также снизилась.
Ранее Собянин объявил, что с понедельника, 19 июля, в столице отменят систему QR-кодов в кафе и ресторанах. По его словам, данные меры позволили сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки с коронавирусом в городе.
Система QR-кодов, подтверждающая вакцинацию, была введена в Москве 28 июня. Заведения также могли посещать те, кто переболел в течение последних шести месяцев, либо те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает трех дней. Доступ на веранды был открыт без кода.