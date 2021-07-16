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В кафе и ресторанах Москвы отменили систему QR-кодов

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Мэр Москвы Собянин отменил систему QR-кодов в столичных кафе и ресторанах

Власти Москвы с понедельника, 19 июля, отменят систему QR-кодов в столичных кафе и ресторанах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом, прямую трансляцию которого ведет на Youtube «Россия 24».

Градоначальник отметил, что ситуация с коронавирусом в городе продолжает оставаться сложной, но основные показатели улучшаются уже четвертую неделю. При этом отмена QR-кодов в Москве не означает прекращения действия всех эпидемиологических требований, подчеркнул он.

Система, по которой вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса, была введена в Москве 28 июня. Сообщалось, что посещать заведения также могут переболевшие в течение последних шести месяцев горожане и те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает трех дней. Летние веранды при этом можно было посещать без QR-кодов.

Собянин отметил, что система QR-кодов свою задачу выполнила и поблагодарил москвичей.

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