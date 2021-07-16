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Кремль назвал условие признания иностранных вакцин против COVID-19 в России

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Дмитрий Песков назвал условие признания иностранных вакцин против коронавируса в РФ

Признание иностранных сертификатов о вакцинации и иностранных вакцин против COVID-19 на территории России увязано с такими же встречными шагами других стран. Такие условия назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«То есть мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», — сказал Песков.

Песков добавил, что пока другого решения этой проблемы нет. Так он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля понимание, как урегулировать вопрос с непризнанием на мировом уровне российских сертификатов о вакцинации.

Накануне представитель Кремля сообщил, что пока не планируется допуск зарубежных вакцин против коронавируса в Россию. Он отметил, что в стране и «своих вакцин хватает».

1 июля член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что иностранные вакцины от COVID-19 могут появиться в России в ближайшие два-три месяца.

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