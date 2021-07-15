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Песков ответил на вопрос о допуске зарубежных вакцин в Россию

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Дмитрий Песков заявил, что власти пока не планируют допускать зарубежные вакцины в Россию

Кремль пока не планирует допускать зарубежные вакцины против коронавируса в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует РИА Новости в четверг, 15 июля.

«Эта тема пока не обсуждается, в России своих вакцин хватает», — сказал он.

При этом, по его словам, тема взаимного признания вакцин России и ЕС стоит на повестке дня.

Ранее в четверг стало известно о том, что шереметьевский профсоюз летного состава обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой допустить и ввезти в страну иностранные вакцины от COVID-19. В письме пилоты пожаловались на необходимость постоянно сдавать ПЦР-тесты даже после прививок российскими препаратами.

6 июля глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей вакцин от коронавируса подали заявки на регистрацию своих препаратов в России. На данный момент они проходят экспертизы, по итогам которых будет принято решение о продаже.

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