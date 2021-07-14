В Кремле ответили на слова главы МИД Германии о давлении России из-за вакцин

В Кремле выступают категорически против политизации всего, что связано с вакцинами от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Германии Хайко Мааса о давлении России на страны, куда шли поставки препаратов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что мы сами категорически против политизации всего, что связано с вакциной», — сказал он.

Песков подчеркнул, что российская сторона не политизирует этот процесс, а продвижение российских вакцин сталкивается с политизированным подходом.

Ранее в среду Хайко Маас обвинил Россию и Китай в использовании поставок вакцин от коронавируса в политических целях. По его словам, обе страны ведут «сложную вакцинную дипломатию», которая нацелена на «усиление их собственного влияния, а не на спасений жизней».

«Вакцинную дипломатию» России и Китая раскритиковал также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.