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В Совфеде назвали причину задержки регистрации «Спутника V» за рубежом

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Фото: RADOVAN STOKLASA / Reuters
Сенатор Косачев назвал причину задержки регистрации вакцины «Спутник V» за рубежом

В Совете Федерации назвали причину задержки регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.

Косачев отметил, что задержка продиктована политическими причинами. Сенатор напомнил, что история с регистрацией российского препарата длится уже на протяжении многих месяцев. По словам парламентария, у него все меньше сомнений в том, что все дополнительные требования, которые предъявляются «Спутнику V» за рубежом, направлены на то, чтобы «расчистить пространство» для использования вакцин местных производителей.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) делает все необходимое для того, чтобы выполнить любые, даже излишние требования, со стороны как европейских, так и глобальных регуляторов, подчеркнул Косачев.

Ранее сообщалось, что информация о том, что разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» не предоставили европейскому регулятору необходимые данные о препарате, является недостоверной. Сообщение Reuters о подобной причине задержки регистрации вакцины в ЕС опроверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Дмитриев рассказал, что российский препарат подвергается нападкам со стороны некоторых крупных фармацевтических компаний.

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