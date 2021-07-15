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Пилоты попросили правительство ввезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«Ведомости»: профсоюз пилотов РФ попросил Мишустина ввезти зарубежные вакцины от COVID-19

Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой допустить и ввезти в страну иностранные вакцины от COVID-19. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо объединения пилотов в адрес премьер-министра от 8 июля.

В профсоюзе объяснили, что иностранные вакцины необходимы, так как летному составу постоянно приходится сдавать ПЦР-тесты даже после прививок российскими препаратами.

«Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», — говорится в обращении. В аппарате правительства «Ведомостям» сообщили, что письмо пока не поступило и не рассматривалось.

Источник газеты в крупной авиакомпании подтвердил, что члены экипажей должны сдавать ПЦР-тест за границей, несмотря на вакцинацию. В другой авиакомпании добавили, что речь идет скорее о странах Европы, а не об СНГ.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей вакцин от коронавируса подали заявки на регистрацию своих препаратов в России. На данный момент они проходят экспертизы, по итогам которых будет принято решение о продаже.

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