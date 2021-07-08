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Создатели «Спутника V» назвали главное отличие вакцины от иностранных

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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Главное отличие российской вакцины «Спутник V» от иностранных препаратов Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson состоит в том, что она не вызывает нарушения свертываемости крови. Об этом «Известиям» рассказали создатели отечественной вакцины.

Случаев тромбозов, связанных со «Спутником V», не зафиксировано в России, об этом сообщила старший научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Дарья Егорова. По ее словам, в институте Гамалеи при изготовлении вакцины от коронавируса используют многоступенчатую систему очистки.

«Возможно, что те случаи тромбозов, которые наблюдаются для других вакцин, связаны не столько с природой аденовирусов, сколько с технологией производства и очистки субстанции. У нас есть уникальная, разработанная нами система очистки и контроля качества препарата», — сказала Егорова.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице начались клинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Исследование началось на базе двух детских поликлиник совместно с Центром имени Гамалеи.

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