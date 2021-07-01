Власти Москвы закупят 750 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Власти Москвы закупят не меньше 750 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на официальном сайте столичного правительства.

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В документе отмечается, что однокомпонентная вакцина будет использоваться для вакцинации трудовых мигрантов. Препарат «Спутник Лайт» также можно использовать для повторной вакцинации граждан, уже привившихся от коронавируса.

Ранее 1 июля о начале повторной вакцинации от коронавируса сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Провести процедуру можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

О запуске процесса вакцинации трудовых мигрантов в столице стало известно 28 июня. Сообщалось, что прививку однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, начали делать в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово.