Собянин заявил об улучшении ситуации с вакцинацией в Москве

Собянин рассказал об улучшении ситуации с вакцинацией от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с вакцинацией в российской столице. Об этом сообщает ТАСС.

По словам градоначальника, работодатели в Москве выполнили задачу по обязательной вакцинации части сотрудников. Так, на ряде предприятий здравоохранения и образования доля привившихся от коронавируса работников достигла 70 процентов. «Мы видим результат: за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 миллиона москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось еще два миллиона. <...> Можно сказать, что в большинстве своем благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий, удалось выполнить задачу», — сказал он.

2 000 000 москвичей привились за месяц от коронавируса

Собянин похвалил горожан за ответственное отношение к выполнению мер санитарной защиты. Он отметил, что «люди понимают, что происходит в городе, и адекватно реагируют». В частности, он указал, что москвичи стали реже посещать общественные места не только из-за ограничительных мер, но еще и потому, что люди начинают вести себя осторожнее.

Еще не победа

Накануне Собянин признал, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной — столица находится на первом месте в России по количеству инфицированных. Однако, указал мэр, за последние четыре недели наблюдается улучшение основных показателей, от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом.

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Следование плану обязательной вакцинации позволило с 19 июля отменить действующую в столичном регионе систему QR-кодов, необходимых для посещения ряда общественных мест, включая предприятия общественного питания. При этом первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк предупредил о проверках после отмены системы QR-кодов в столице. Чиновник пояснил, что хотя QR-коды не будут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы по-прежнему будут соблюдаться. Он отметил, что это касается в том числе и ночных клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе, заключил чиновник.

Систему, по которой вход в рестораны был возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от COVID-19, ввели в Москве 28 июня. После объявления планов по ее отмене официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение «хорошим примером гибкости». По его словам, смягчение ограничений в российской столице является хорошим показателем эффективности в реализации особых полномочий во время пандемии.

Темпы вакцинации в стране

В России же, в пиковые дни от коронавируса прививается до миллиона человек в сутки. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что прирост числа желающих получить вакцину наблюдается каждую неделю.

Глава ведомства указал, что на данный момент ситуация с COVID-19 остается крайне напряженной. Наиболее серьезное положение сложилось в Ханты-Мансийском автономном округе, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области. Он отметил, что в целом по России все еще наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, хотя темпы распространения немного замедлились.

1 000 000 россиян прививается от коронавируса в пиковые дни

Сейчас в России не задействованы лишь 18 процентов больничных коек в коронавирусных больницах, предупредил министр.

За последние сутки в России выявили 25 704 новых случая коронавируса. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 5 907 999. Больше всего заболевших — в Москве (5382 случаев), Московской области (2484 случаев) и Санкт-Петербурге (1948 случаев).

В Москве с начала пандемии коронавируса заразились 1 454 217 человек. Это примерно четверть от общего числа заболевших COVID-19 россиян.