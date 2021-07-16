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Мурашко оценил ситуацию с темпами распространения COVID-19

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters
Глава Минздрава Мурашко оценил ситуацию с темпами распространения COVID-19 в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1» передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент ситуация крайне напряженная. Министр добавил, что хотя темпы распространения коронавируса немного замедлились, тем не менее наблюдается прирост числа заболевших.

Мурашко также отметил, что на сегодняшний день 18 процентов коек в России не задействованы, однако при этом зарегистрированы под пациентов с вирусом.

Ранее глава Минздрава заявил, что наиболее серьезная ситуация с COVID-19 сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области. Он отметил, что в целом по России все еще наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

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