В России выявили 25 704 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 25 704 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 907 999. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в России зафиксировали 25 293 заболевших, темп прироста составил 0,44 процента.

25 704 случая COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего случаев выявлено в Москве (5382), Московской области (2484) и Санкт-Петербурге (1948). Меньше всего — в Еврейской автономной области 31), Магаданской области (29), Чукотском (18) и Ненецком автономных округах (12).

За последние 24 часа в стране умерли 799 человек, всего с начала пандемии — 146 868.

Суточный показатель выздоровлений составил 21 932, общий — 5 300 908.