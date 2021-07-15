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В России выявили 25 293 новых случая коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В России за последние сутки выявили 25 293 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 25 293 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 882 295. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне было выявлено 23 827 заражений COVID-19.

25 293
случая COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (5237 случаев), Московской области (2444 случая) и Санкт-Петербурге (1954 случая). Меньше всего — в Магаданской области (27 случаев), Ненецком (10 случаев) и Чукотском (8 случаев) автономном округах.

За сутки зарегистрирован 791 летальный исход, всего с начала пандемии зафиксировано 146 069 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 21 493, общий — 5 278 976.

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