В Москве за сутки выявили менее четырех тысяч случаев COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявили менее четырех тысяч случаев COVID-19 — 3966. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Статистика суточного прироста в столице начала снижаться. Уточняется, что 13 июля зафиксировали 4991 случай заражения, 12 июля — 5403, 11 июля — 5410, 10 июля — 5694 и 9 июля — 6643.

В оперштабе рассказали, что за последние сутки в городе госпитализированы 1577 человек, скончались 109 пациентов.

В России за последние 24 часа выявили 23 827 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 5 857 002. Больше всего заражений зафиксировали в Москве, Московской области (2469) и Санкт-Петербурге (1942). Меньше всего случаев выявили в Магаданской области (23), Чукотском (7) и Ненецком (9) автономном округах.

Кроме того, за сутки в стране зафиксировали 786 смертей пациентов с коронавирусом — это максимум за все время с начала пандемии.

